Благотворительный фонд «Право на защиту» в партнерстве с УВКБ ООН объявил о начале сбора данных по предоставлению денежной помощи на аренду жилья в Запорожье в 2025 году, сообщает Politeka.
Это важная инициатива, направленная на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и вернувшихся из-за границы, проживающих во временных условиях или в арендованном доме с неудовлетворительными условиями.
Предусматривается возмещение стоимости съема дома в течение шести месяцев. Пособие призвано поддержать семьи, которые сталкиваются с риском выселения или имеют проблемы с условиями проживания. Участие в проекте могут принять только семьи, ни один из членов которых не получал денежную помощь на аренду жилья или государственных субсидий.
Выплаты будут начисляться главе семьи через цифровой кошелек Vibrant, работающий в долларах США. После подтверждения участия в проекте лицо получит SMS-сообщение со ссылкой на загрузку приложения. Важно, что поддержка будет предоставлена в виде цифровых долларов, что позволит быстро и безопасно получить средства.
Заполнить анкету можно по ссылке . Эта денежная помощь на аренду жилья в Запорожье является важной поддержкой для тех, кто сейчас больше нуждается в стабильных условиях, особенно в период неопределенности и сложных обстоятельств.
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