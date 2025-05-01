Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 2 мая и поведали все детали этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 2 мая утешает стабильным теплом, ясным небом и отсутствием осадков, сообщает Politeka.

В пятницу синоптики обещают запорожцам по-настоящему весеннюю атмосферу.

Солнце взойдет в 05:20 и зайдет в 19:53, даря жителям более 14 часов светлого времени. Температура будет колебаться от +7°C утром до комфортных +17°C днем. Ветер северо-западный, 4–5 м/с, атмосферное давление в пределах 752–755 мм рт. ст. Стоит отметить, что это может быть ощутимым для метеозависимых людей, вызывая головную боль, усталость или колебания артериального давления.

Влажность воздуха снизится до 30% в дневные часы, что создаст идеальные условия для прогулок и работ на открытом воздухе.

За 130 лет самым теплым 2.05 было в 1954 году - тогда воздух прогрелся до +28°C. Самым же прохладным — в 2007-м, когда термометры показывали лишь 0°C.

Согласно народному календарю, в этот день наши предки устраивали весну угощение - клали пироги на расстеленные полотна, призывая урожай. В эти дни природа оживает - зацветает бузина, желтая акация, полевой клен и осина.

По прогнозу погоды в Запорожье на 2 мая, облака рассеются еще утром, и в течение всего дня над городом будет чистое небо. Осадков не предвидится – хорошая возможность для праздничного настроения и приятного отдыха.

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