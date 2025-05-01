Повышение тарифов на газ с 1 мая в Днепре не произошло, однако жители многоэтажек начнут получать третью платежку

Повышения тарифов на газ с 1 мая в Днепре не будет, однако почтальоны занесут новую платежку, из-за чего придется заплатить больше, сообщает Politeka.net.

Об этом было предупреждено в ООО "Газораспределительные сети Украины".

Правительство продлило действие фиксированных цен до 31 октября. Таким образом, украинцы и дальше будут платить за голубое топливо по действующим ценам.

Основным поставщиком газа в стране остается «Нефтегаз», стоимость которого составляет 7,96 грн за кубометр.

Помимо стоимости самого голубого топлива потребители также платят за его доставку. Этот тарифный план в январе 2025 года увеличился с 124,16 до 501,97 грн. за тысячу кубометров. Однако общая цена на голубое топливо для населения остается неизменной.

Повышение тарифов на газ с 1 мая в Днепре не произошло, однако жители многоэтажек начнут получать еще одну третью платежку, связанную с техническим обслуживанием внутридомовых газовых сетей. Стоимость этой услуги зависит от технических характеристик здания: длины труб, количества соединений и кранов. Полученную сумму будут распределяться между всеми жильцами дома.

По оценкам медиа такая платежка может повысить расходы семей на сумму от 100 до 1000 грн, в зависимости от состояния и сложности сетей в конкретном доме.

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