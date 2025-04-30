Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 1 мая и поведали все детали этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 1 мая сулит облачные условия, но без осадков, сообщает Politeka.

Утром температура воздуха будет держаться на уровне +10°C, а днем ​​она поднимется до +23°C, что сделает день достаточно теплым. Вечером температура немного снизится, достигнув +18°C. Ветер будет умеренным со скоростью 2–4 м/с, что создаст дополнительный комфорт для прогулок. Давление будет стабильным, на уровне 752-750 мм рт. ст., а влажность воздуха будет варьироваться между 50 и 80%. Следует отметить, что высокая влажность может приводить к дискомфорту, вызвать трудности с дыханием, ухудшать самочувствие и увеличивать риск развития респираторных заболеваний.

Этот день будет без осадков, что позволит насладиться свежим воздухом и прогулками на открытом пространстве. Благодаря таким погодным условиям день будет комфортным для большинства людей, но следует учитывать возможные изменения утром и вечером.

Народный прогноз погоды на 1 мая также прибавляет интересные детали. С этого дня традиционно начинают высаживать всевозможные овощи, ведь считается, что после этого времени холодные ночи уже не вернутся. В народе также говорят, что если начало мая теплое, то в конце месяца могут быть похолодание, а также это время отмечается ранними грозами. В то же время вяз и крыжовник уже зацветают, а черная смородина начинает зеленеть.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте

Также Politeka писала, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, Подорожание хлеба в Запорожье: ценники на популярный продукт заметно изменились