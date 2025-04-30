Графики отключения света в Запорожье на 1 мая уже опубликованы, сообщает Politeka.

В среду, 1 мая 2025 года, десятки улиц Запорожья останутся без света из-за плановых ремонтных работ. Согласно графикам отключения света в Запорожье на 1 мая, электроснабжение временно прекратят более чем на 70 улицах в разных районах города. Работы будут продолжаться с 09:00 до 17:00, а иногда — до 16:00.

Свет будут выключать, в частности, на улицах Балтийской, Бетонной, Отличной, Демократической, Каспийской, Морфлотской, Чудесной, Учительской, Достижений, Фрезерной, Платона Майбороды, Победы, а также на переулках Косогорном, Броварском, Ревуцком и других. Ограничения коснутся также многоэтажек на улицах Дорошенко и Калнышевского.

Поставщик уверяет: работы производятся для обеспечения стабильного электроснабжения в будущем. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовиться — зарядить телефоны, фонарики и, по возможности, не планировать важные дела, требующие электроэнергии.

Актуальные обновления по возобновлению электроснабжения будут появляться на сайте облэнерго и в официальных Telegram-каналах. В случае возникновения аварий или неожиданных отключений рекомендуется обращаться в колл-центр энергопоставщика.

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