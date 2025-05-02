Социальные выплаты на детей в Днепре установлены для ряда категорий населения в мае.

Социальные выплаты на детей в Днепре назначаются в мае для ряда категорий украинцев, суммы пособий отличаются, сообщает Politeka.net.

В мае 2025 года размер государственной помощи детям, над которыми установлена ​​опека, будет зависеть от возраста малышей.

Такие выплаты могут достигать почти 8000 гривен:

до 6 лет – 6407,50 грн ;

– ; от 6 до 18 лет – 7990 грн .

В случае, если малыш имеет инвалидность, сумма пособия растет:

8970,50 гривен - для возраста до 6 лет;

- для возраста до 6 лет; 11 186 гривен – для возраста от 6 до 18 лет.

Социальные выплаты на детей в Днепре для многодетных семей

Многодетные семьи в апреле получают по 2100 грн. на каждого дитя. Эта поддержка остается актуальной и дальше.

Для детей внутриперемещенных лиц (ВПЛ)

Размер в мае не изменится – 3000 тысяч на одного.

«Упаковка малыша» или компенсация

Родители новорожденных по-прежнему могут выбрать между денежной компенсацией в размере 7689 грн или получением обновленного «Упаковку малыша», в который включены дополнительные полезные вещи по уходу за младенцем. Денежную помощь можно использовать более чем в 12,5 тысячах магазинов, присоединившихся к государственной программе.

Соцвыплаты при беременности и родах: сколько могут получить женщины в мае

Их размер официально работающим женщинам зависит от их средней заработной платы за последние 12 месяцев перед выходом в декрет. В 2025 году максимальная сумма пособия может достигать 106 500 в месяц, тогда как минимальная — 7100.

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