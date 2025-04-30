Местным жителям уже показали график отключения газа в мае 2025 года в Днепре, поэтому рассказываем, кто останется без снабжения.

График отключения газа в мае 2025 года в Днепре появился из-за плановых ремонтных работ на газовых сетях города и Днепровского района, сообщает Politeka.

Как информируют в местных «Газсетях» график отключения газа в мае 2025 года в Днепре приведет к временным неудобствам в течение месяца. Ограничения коснутся нескольких улиц и поселков вокруг, поэтому жители должны быть готовы.

График отключения газа в мае 2025 года в Днепре предусматривает, что на 6 число запланировано прекращение поставок на улице Передовой (дома №745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 763, 765, 7 7). Далее, 7 числа, без возможности воспользоваться плитой останутся жители Князя Ярослава Мудрого, 29, а 9-го прекращения поставки коснется дома №4 на Мичурине.

16 числа неудобства будут смешены терпеть жители Князя Ярослава Мудрого, дома 61 и 63. 20-го же – ремонтные работы повлияют на Павлова 7, 7а, 9, 13, 15, Ивана Эзау 2, 4, 6 и Старофабричную 2-4. В этот же день голубого топлива не будут подавать и на проспекте Александра Поля 85, 87, 89, 91.

Особое внимание следует обратить людям из Подгороднего. В первую среду месяца без голубого топлива останутся люди на Железнодорожной 254, 258, 260а, 260в, 262, 262а, 264, 266, 266а, 268, 270, 270а, 270б, 27, 27 278, 280а, 280б, 284а, 285а, 286а, 293-295, 299, 312, 314а, 322, 330 и Летний 6, 123.

Последние новости Украины:



Напомним, Politeka писала, что в Днепре за копейки сдают жилье в "царском" доме фото.

Также Politeka писала, что в апреле произошли изменения о помощи ВПЛ в Днепре на аренду жилья.

Как сообщала Politeka, была введена денежная помощь в Днепре: кому помогут с финансами в трудную минуту.