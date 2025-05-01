Повышение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Запорожье не состоится. однако некоторые потребители будут все равно платить больше, сообщает Politeka.

Согласно постановлению Кабинета министров №632 стоимость электроэнергии для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Этот тариф будет действовать после 30 апреля 2025 года, когда истекает срок предварительного ценового регулирования. Таким образом, большинство домохозяйств в городе и области и дальше будут платить за электричество по привычным условиям.

Впрочем, некоторые изменения коснутся владельцев электроотопления. До 1 мая они пользовались льготными ценами – 2,64 грн/кВт-ч за первые 2000 кВт в месяц. Однако после завершения отопительного сезона эта скидка отменяется, и такая категория потребителей перейдет на общую стоимость - 4,32 грн/кВт-ч. Это означает, что затраты на электроэнергию для таких домохозяйств увеличатся.

В то же время владельцы двухзонных счетчиков смогут экономить. В ночное время – с 23:00 до 07:00 – для них цена будет составлять лишь 2,16 грн/кВт-ч, что позволит частично компенсировать расходы. Эксперты советуют тем, кто еще не установил такой счетчик, рассмотреть эту возможность для уменьшения платежей.

Ожидается, что до конца года тарифы будут оставаться стабильными, однако изменения возможны при колебаниях на энергетическом рынке.

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