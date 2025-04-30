Субсидии на оплату коммуналки в Запорожье с 1 мая могут быть упразднены для некоторых лиц.

Субсидии на оплату коммуналки в Запорожье с 1 мая будут начисляться по новым условиям, сообщает Politeka.

Правительство готовит возвращение к более сложным заявлениям, говорится на сайте ФПУ .

Для большинства потребителей ничего не изменится – помощь продолжат начислять автоматически. Но правительство решило завершить эксперимент с упрощенной процедурой оформления и вернуться к заполнению более подробных форм. В частности, вводится "универсальное заявление", которое будет включать обязательные поля с информацией о поставщиках услуг и лицевых счетах получателей.

Экспериментальный подход завершается 7 июля 2025 для субсидий и 6 февраля 2026 - для льгот. Хотя эксперимент оказался эффективным, правительство признало наличие проблем, в частности во взаимодействии с предоставлятелями жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, жителям важно помнить: если в семье произошли изменения — в составе или в имущественном состоянии, об этом нужно сообщить Пенсионному фонду в течение 30 дней. В противном случае субсидии на оплату коммуналки в Запорожье с 1 мая могут быть отменены. То же касается ситуаций, когда есть задолженность за услуги.

Новое "универсальное заявление", хотя и содержит меньше полей, чем предварительные подробные формы, все же требует больше заявителя, чем упрощенный вариант. В Минсоцполитики подчеркивают: эти нововведения временные и преследуют цель совершенствования системы. После анализа новых заявлений ожидается окончательный переход к более удобному формату.

В ходе эксперимента информация автоматически собиралась из государственных реестров. Но возникли трудности — поставщики и ОСМД часто не предоставляли полный объем данных, что затрудняло выявление услуг, которыми пользуется конкретное домохозяйство. Поэтому субсидии на оплату коммуналки в Запорожье с 1 мая могут быть недоступны без актуального обновления данных.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте

Также Politeka писала, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, Подорожание хлеба в Запорожье: ценники на популярный продукт заметно изменились