График отключения воды в Днепре на май 2025 года коснется только определенных категорий горожан, поэтому большинство жителей города может не волноваться, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было опубликовано в КП Днепроводоканал.

Так, обновленное расписание коснется жителей частного сектора Самарского района. Ограничения будут введены 1 и 2 мая из-за задолженности потребителей по указанным адресам. Неуплата за коммуналку там уже составляет 91 046,13 гривен.

График отключения воды в Днепре на май 2025 касается жителей следующих адресов:

ул. Емельяновича-Павленко;

ул. Ярославны;

ул. Воспоминаний;

ул. Кожедуба.

Обращаем ваше внимание: ограничение услуг производятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1405 от 29.12.2023 г. только после предварительного уведомления об имеющейся задолженности и возможности ее последствий.

В случае наличия долга в водоканале просят срочно урегулировать вопросы оплаты!

произвести оплату удобным для вас способом;

или заключить договор о реструктуризации задолженности.

Для этого обратитесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или в районные абонентские службы. Не откладывайте – своевременное урегулирование долга поможет избежать ограничений.

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