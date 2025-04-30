Подорожание продуктов в Запорожье ощутимо отразилось на кошельках покупателей, особенно это заметно в стоимости базовых товаров в супермаркетах, сообщает Politeka.
Мониторинг цен мы провели в местных супермаркетах АТБ .
Например, молоко Молокия 2,5% в бутылке 0,9 кг сейчас стоит 46,30 грн, хотя еще недавно его можно было приобрести дешевле, а с карточкой АТБ - за 43,99 грн.
Яйца куриные 1 категории (фасованные по 10 штук) от ТМ "Квочка" сейчас стоят 66,50 грн за упаковку. Среди овощей также наблюдается рост стоимости: томаты тепличные – 89,89 гривен за кило, огурцы – 79,89. Бананы из Эквадора продаются по 72,89 гривен, а яблоки сорта "Голден" – по 55,95.
На фоне роста цен на свежие продукты покупатели все чаще обращают внимание на крупы. Гречневая крупа от собственной марки АТБ "Умный выбор" стоит 31,90 гривен за 1 кг, а рис длиннозернистый - 49,50. Несмотря на доступность этих позиций, подорожания продуктов в Запорожье не обошли и эту категорию.
Специалисты советуют следить за акционными предложениями, чтобы хотя бы частично компенсировать последствия расценок.
Чтобы снизить расходы, жителям советуют планировать покупки заранее и обращать внимание на товары собственных торговых марок, которые часто имеют более выгодную цену.
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