Работа для пенсионеров в Полтаве найдется для ряда специалистов с опытом работы.

Все больше появляется возможностей для людей преклонных лет работать по гибкому графику в комфортных условиях и со стабильным заработком, такая предлагается работа для пенсионеров в Полтаве, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько интересных вакансий и выяснили, сколько готовы платить таким работникам.

Рабочее место найдется для каменщиков. Строительная компания приглашает на постоянную вакансию каменщика (каменщика), бригады каменщиков, с опытом труда из облицовочного керамического и забыточного кирпича.

Компания обещает кандидатам трудоустройство со всеми гарантиями, согласно КЗоТ; своевременная выплата заработной платы Заработная плата составляет от 30000 – 40000 гривен.

Кроме того, работа для пенсионеров в Полтаве предлагается для бухгалтеров. Зарплата составляет 15000 – 19000 грн, в зависимости от ежемесячной и дополнительной премии.

Требования к кандидату:

опыт в начислении заработной платы с учетом всех типов выплат (отпуска, больничные, оплата по среднему заработку и т.п.) на основе табелей учета рабочего времени, а также знание процедур удержания из зарплаты в соответствии с действующим законодательством.

Умение работать с электронным кабинетом Пенсионного фонда (ПФУ): подготовка и подача заявлений-расчетов на оплату листков нетрудоспособности.

Желаемый опыт представления объединенной отчетности (ЕСВ, НДФЛ, ВЗ) в ГНС Украины через программу MEDoc, а также уверенное пользование программой 1С: Зарплата (версия 7.7).

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