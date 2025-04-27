Відключення світла на тиждень з 28 квітня по 4 травня на Полтавщині носить тимчасовий характер через планові роботи.

Відбудеться відключення світла на тиждень з 28 квітня по 4 травня на Полтавщині будуть здійснюватися через планові та термінові роботи з ремонту електричних мереж, повідомляє Politeka.

Мешканців регіону інформують про тимчасові зміни в графіку подачі електроенергії протягом вказаного періоду.

Відключення світла на тиждень з 28 квітня по 4 травня на Полтавщині зачеплять лише деякі райони.

28 числа з 08:00 до 17:00 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж подачу електрики припинять:

село Веприк

10-р. Конституції (б. 6, 8),

(б. 6, 8), Абрикосовий (б. 1, 3, 6, 10, 12, 15, 22),

(б. 1, 3, 6, 10, 12, 15, 22), Васюти (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15а, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 41а, 41б, 46, 62, 64, 64-3, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78а, 78б, 79, 80, 80а, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 103, 105),

(б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15а, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 41а, 41б, 46, 62, 64, 64-3, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78а, 78б, 79, 80, 80а, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 103, 105), Вигінська (б. 15а, 15б, 15в, 22, 26),

(б. 15а, 15б, 15в, 22, 26), Віталія Іванова (б. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 21, 29, 31, 33, 35, 57, 63Б),

Іванова (б. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 21, 29, 31, 33, 35, 57, 63Б), Гетьмана Самойловича (б. 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26а, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 46, 48),

Самойловича (б. 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26а, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 46, 48), Гетьмана Самойловича (б. 2, 3, 8, 22),

Гоголя (б. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 50),

(б. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 50), Горбанівська (б. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21),

(б. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21), Гутянський (б. 2),

(б. 2), Жовтнева (б. 2),

(б. 2), Замкова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 36, 38, 48, 50, 52, 58, 66),

(б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 36, 38, 48, 50, 52, 58, 66), Зарічна (б. 3, 4а, 6, 7, 9, 12, 16),

(б. 3, 4а, 6, 7, 9, 12, 16), Захисників (б. 3, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 42),

(б. 3, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 42), Захисників 1 (б. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18),

1 (б. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18), Захисників 2 (б. 6),

2 (б. 6), Зелена (б. 1, 3, 7, 11, 17),

(б. 1, 3, 7, 11, 17), Зіньківська (б. 2, 4, 6, 8, 10, 12),

(б. 2, 4, 6, 8, 10, 12), Касянівська (б. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 41, 43, 59а, 59-б, 61а, 61б, 63, 63б, 67б, 71, 75, 77, 148),

(б. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 41, 43, 59а, 59-б, 61а, 61б, 63, 63б, 67б, 71, 75, 77, 148), Касянівський (б. 3, 4, 6),

Квіткова (б. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 26, 28, 30, 32),

(б. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 26, 28, 30, 32), Кизя (б. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24а, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 33),

(б. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24а, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 33), Клубний (б. 1, 3),

(б. 1, 3), Ковальний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 9),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 9), Котляревського (б. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 43, 44, 44б, 44в, 44г, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75),

(б. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 43, 44, 44б, 44в, 44г, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75), Котляревського (б. 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 50),

(б. 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 50), Лугова (б. 1, 4, 6, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 44),

(б. 1, 4, 6, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 44), Миколаївська (б. 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 32, 34, 36, 39, 41, 43),

(б. 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 32, 34, 36, 39, 41, 43), Молодіжний (б. 6, 7),

(б. 6, 7), Нафтобазівська (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28),

(б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), Новоселівська (б. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 32),

(б. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 32), Охтирський (б. 1),

(б. 1), Південна (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 36),

(б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 36), Пісочна (б. 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 38),

(б. 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 38), Пісочний (б. 4),

(б. 4), Польова (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7),

(б. 2, 3, 4, 5, 6, 7), Садова (б. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23),

(б. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23), Соснова (б. 3, 5, 7, 7а, 13, 17, 19, 25),

(б. 3, 5, 7, 7а, 13, 17, 19, 25), Сосновий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9), Ставочна (б. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 35, 41),

(б. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 35, 41), Ставочний (б. 2, 2а, 4, 6, 11, 13),

(б. 2, 2а, 4, 6, 11, 13), Травнева (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 29),

(б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 29), Травневий (б. 3, 4а, 6, 7, 8, 12, 14, 16),

(б. 3, 4а, 6, 7, 8, 12, 14, 16), Тупий (б. 2, 4),

(б. 2, 4), Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 51),

(б. 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 51), Ярмаркова (б. 3, 4, 6, 10, 12, 16, 19)

село Тепле

Зарічна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 30),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 30), Козацька (б. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 49),

(б. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 49), Лугова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50), Миру (б. 2, 3, 6а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 20),

(б. 2, 3, 6а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 20), Молодіжна (б. 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23),

(б. 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23), Набережна (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20),

(б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20), Новоселівська (б. 1, 2, 3, 4, 19),

(б. 1, 2, 3, 4, 19), Озерна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18а, 19),

(б. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18а, 19), Садова (б. 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 25, 29, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51),

(б. 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 25, 29, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51), Степова (б. 5, 11)

Також не буде світла в цей день через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР за адресами:

село Василівка

Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), Європейська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17), Затишна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37), Комсомольська (б. 7А),

(б. 7А), Молодіжна (б. 1),

(б. 1), Незалежності (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27),

(б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), П.Мирного (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

(б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10), Шевченка (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30),

(б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30), Ювілейна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26)

населений пункт Розпашне

Дружби (б. 1, 4, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79),

(б. 1, 4, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79), Незалежності (б. 15, 28),

(б. 15, 28), Сонячна (б. 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 12)

Також планується виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) через це вимкнуть електрику:

с.Великі Будища

В.Копитька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37), Голубівка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 70),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 70), Довгалівка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43),

(б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43), Дружби (б. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 20),

(б. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 20), Лісова (б. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20),

(б. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20), Л.Українки (б. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 41, 43, 45),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 41, 43, 45), Миколи Прудія (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31),

(б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31), Миру (б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 22б, 23а, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49),

(б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 22б, 23а, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49), Новоселівська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Підлісна (б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24),

(б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24), П.Мирного (б. 1, 2, 4, 6, 8),

(б. 1, 2, 4, 6, 8), Польова (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

(б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29), Садова (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37),

(б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37), Сахнівська (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39),

(б. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39), Степова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20),

(б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20), Сусідська (б. 6, 7, 13, 15, 19),

(б. 6, 7, 13, 15, 19), Травнева (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 49),

(б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 49), Шевченка (б. 3, 4, 6, 9, 18, 26),

(б. 3, 4, 6, 9, 18, 26), Шершнівка (б. 4)

29 числа з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

Великі Будища

В.Копитька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37), Голубівка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 70),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 70), Довгалівка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43),

(б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43), Дружби (б. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 20),

(б. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 20), Лісова (б. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20),

(б. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20), Л.Українки (б. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 41, 43, 45),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 41, 43, 45), Миколи Прудія (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31),

(б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31), Миру (б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 22б, 23а, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49),

(б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 22б, 23а, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49), Новоселівська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21), Підлісна (б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24),

(б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24), П.Мирного (б. 1, 2, 4, 6, 8),

(б. 1, 2, 4, 6, 8), Польова (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

(б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29), Садова (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37),

(б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37), Сахнівська (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39),

(б. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39), Степова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20),

(б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20), Сусідська (б. 6, 7, 13, 15, 19),

(б. 6, 7, 13, 15, 19), Травнева (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 49),

(б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 49), Шевченка (б. 3, 4, 6, 9, 18, 26),

(б. 3, 4, 6, 9, 18, 26), Шершнівка (б. 4)

Ціпки

М.Василенка (б. 26),

(б. 26), Шевченка (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16б, 17, 18, 19, 21б, 21в)

Важливо відмітити — відключення світла в Запоріжжі з 28 квітня по 4 травня 2025 року — це частина планових ремонтних робіт. Про інші зміни можна дізнатись за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.