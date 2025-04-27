Отключение света на неделю из 28 апреля по 4 мая в Полтавской области носит временный характер из-за плановых работ.

Состоится отключение света на неделю с 28 апреля по 4 мая в Полтавской области будут осуществляться из-за плановых и срочных работ по ремонту электрических сетей, сообщает Politeka.

Жители региона информируют о временных изменениях в графике подачи электроэнергии в течение указанного периода.

Отключение света в неделю с 28 апреля по 4 мая в Полтавской области коснутся лишь некоторых районов.

28 числа с 08:00 до 17:00 из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетейподачу электричества прекратят:

село Веприк

10-р. Конституции (б. 6, 8),

(б. 6, 8), Абрикосовый (б. 1, 3, 6, 10, 12, 15, 22),

(б. 1, 3, 6, 10, 12, 15, 22), Васюти (стр. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15а, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 41а, 41б, 46, 62, 64, 64-3, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78а, 78б, 79, 80, 80а, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 103, 105),

(стр. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15а, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 41а, 41б, 46, 62, 64, 64-3, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78а, 78б, 79, 80, 80а, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 103, 105), Выгинская (б. 15а, 15б, 15в, 22, 26),

(б. 15а, 15б, 15в, 22, 26), Виталия Иванова (б. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 21, 29, 31, 33, 35, 57, 63Б),

Иванова (б. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 21, 29, 31, 33, 35, 57, 63Б), Гетмана Самойловича (б. 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26а, 27, 30, 31, 33, 33, 4 48),

Самойловича (б. 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26а, 27, 30, 31, 33, 33, 4 48), Гетмана Самойловича (б. 2, 3, 8, 22),

Гоголя (б. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 50),

(б. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 50), Горбановская (б. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21),

(б. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21), Гутянский (б. 2),

(б. 2), Октябрьская (б. 2),

(б. 2), Замковая (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 36, 38, 48, 50, 56, 5)

(б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 36, 38, 48, 50, 56, 5) Заречная (б. 3, 4а, 6, 7, 9, 12, 16),

(б. 3, 4а, 6, 7, 9, 12, 16), Защитников (б. 3, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 40

(б. 3, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 40 Защитников 1 (б. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18),

1 (б. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18), Защитников 2 (б. 6),

2 (б. 6), Зеленый (б. 1, 3, 7, 11, 17),

(б. 1, 3, 7, 11, 17), Зиньковская (б. 2, 4, 6, 8, 10, 12),

(б. 2, 4, 6, 8, 10, 12), Касяновская (б. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 41, 43, 59а, 69 63б, 67б, 71, 75, 77, 148),

(б. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 41, 43, 59а, 69 63б, 67б, 71, 75, 77, 148), Касяновский (б. 3, 4, 6),

Цветочная (б. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 26, 28, 30, 32),

(б. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 26, 28, 30, 32), Кизя (б. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24а, 26, 26а, 28, 29, 30)

(б. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24а, 26, 26а, 28, 29, 30) Клубный (б. 1, 3),

(б. 1, 3), Кузнечный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 9),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 9), Котляревского (б. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32 43, 44, 44б, 44в, 44г, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 7

(б. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32 43, 44, 44б, 44в, 44г, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 7 Котляревского (б. 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 50),

(б. 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 50), Луговая (б. 1, 4, 6, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 44),

(б. 1, 4, 6, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 44), Николаевская (б. 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 32, 34, 36, 39, 41, 43),

(б. 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 32, 34, 36, 39, 41, 43), Молодежный (б. 6, 7),

(б. 6, 7), Нефтебазовская (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28),

(б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), Новоселовская (б. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 32),

(б. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 32), Ахтырский (б. 1),

(б. 1), Южная (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 36),

(б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 36), Песочная (б. 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 38),

(б. 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 38), Песочный (б. 4),

(б. 4), Полевая (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7),

(б. 2, 3, 4, 5, 6, 7), Садовая (б. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23),

(б. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23), Сосновая (б. 3, 5, 7, 7а, 13, 17, 19, 25),

(б. 3, 5, 7, 7а, 13, 17, 19, 25), Сосновый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9), Ставочная (д. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 35, 41),

(д. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 35, 41), Ставочный (б. 2, 2а, 4, 6, 11, 13),

(б. 2, 2а, 4, 6, 11, 13), Майская (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 29),

(б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 29), Майский (б. 3, 4а, 6, 7, 8, 12, 14, 16),

(б. 3, 4а, 6, 7, 8, 12, 14, 16), Тупой (б. 2, 4),

(б. 2, 4), Шевченко (б. 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 51),

(б. 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 51), Ярмаркова (б. 3, 4, 6, 10, 12, 16, 19)

село Теплое

Заречная (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 30),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 30), Казачья (б. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 49),

(б. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 49), Луговая (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50), Миру (стр. 2, 3, 6а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 20),

(стр. 2, 3, 6а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 20), Молодежная (б. 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23),

(б. 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23), Набережная (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20),

(б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20), Новоселовская (б. 1, 2, 3, 4, 19),

(б. 1, 2, 3, 4, 19), Озерная (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18а, 19),

(б. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18а, 19), Садовая (б. 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 25, 29, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 5

(б. 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 25, 29, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 5 Степная (б. 5, 11)

Также не будет света в этот день из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР по адресам:

село Васильевка

Вишневый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), Европейская (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17), Уютная (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 31, 32, 33, 35, 37),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 31, 32, 33, 35, 37), Комсомольская (б. 7А),

(б. 7А), Молодежная (б. 1),

(б. 1), Независимости (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27),

(б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), П.Мирного (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

(б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10), Шевченко (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30),

(б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30), Юбилейная (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26)

населенный пункт Распашное

Дружбы (б. 1, 4, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79),

(б. 1, 4, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79), Независимости (б. 15, 28),

(б. 15, 28), Солнечная (б. 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 12)

Также планируется выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ), отключат электричество:

с.Великие Будища

В.Копитька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37), Голубовка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 4 48, 70),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 4 48, 70), Долгаловка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32 37, 39, 40, 41, 43),

(б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32 37, 39, 40, 41, 43), Дружбы (б. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 20),

(б. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 20), Лесная (б. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20),

(б. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20), Л.Украинки (б. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 41

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 41 Николая Прудия (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31),

(б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31), Миру (б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 22б, 23а, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49),

(б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 22б, 23а, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49), Новоселовская (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Подлесная (б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24),

(б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24), П.Мирного (б. 1, 2, 4, 6, 8),

(б. 1, 2, 4, 6, 8), Полевая (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

(б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29), Садовая (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37)

(б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37) Сахновская (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 22, 22 33, 34, 35, 37, 39),

(б. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 22, 22 33, 34, 35, 37, 39), Степная (б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20),

(б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20), Соседская (б. 6, 7, 13, 15, 19),

(б. 6, 7, 13, 15, 19), Майская (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 35 39, 41, 43, 45, 45а, 49),

(б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 35 39, 41, 43, 45, 45а, 49), Шевченко (б. 3, 4, 6, 9, 18, 26),

(б. 3, 4, 6, 9, 18, 26), Шершневка (б. 4)

29 числа с 08:00 до 17:00 света не будет по адресу:

Большие Будища

В.Копитька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37), Голубовка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 4 48, 70),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 4 48, 70), Долгаловка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32 37, 39, 40, 41, 43),

(б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32 37, 39, 40, 41, 43), Дружбы (б. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 20),

(б. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 20), Лесная (б. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20),

(б. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20), Л.Украинки (б. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 41

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 41 Николая Прудия (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31),

(б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31), Миру (б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 22б, 23а, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49),

(б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 22б, 23а, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49), Новоселовская (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21),

(б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21), Подлесная (б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24),

(б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24), П.Мирного (б. 1, 2, 4, 6, 8),

(б. 1, 2, 4, 6, 8), Полевая (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

(б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29), Садовая (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37)

(б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37) Сахновская (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 22, 22 33, 34, 35, 37, 39),

(б. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 22, 22 33, 34, 35, 37, 39), Степная (б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20),

(б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20), Соседская (б. 6, 7, 13, 15, 19),

(б. 6, 7, 13, 15, 19), Майская (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 35 39, 41, 43, 45, 45а, 49),

(б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 35 39, 41, 43, 45, 45а, 49), Шевченко (б. 3, 4, 6, 9, 18, 26),

(б. 3, 4, 6, 9, 18, 26), Шершневка (б. 4)

Палки

М.Василенко (б. 26),

(б. 26), Шевченко (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16б, 17, 18, 19, 21б, 21в)

Важно отметить – отключение света в Запорожье с 28 апреля по 4 мая 2025 года – это часть плановых ремонтных работ. О других изменениях можно узнать по ссылке.

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