З'явився графік планових відключень світла в Одесі та області на 25 квітня 2025 року.

Жителів Одеси та області попереджають про можливі тимчасові графіки відключення світла у зв’язку з проведенням технічних робіт 25 квітня, передає Politeka.

Як повідомляє компанія «ДТЕК», профілактичні заходи проводяться з метою забезпечення стабільності електропостачання та недопущення аварій у мережах.

Згідно з оприлюдненим графіком, 25 квітня 2025 року заплановане тимчасове знеструмлення в місті Подільськ в Одеській області:

Час проведення робіт: орієнтовно з 08:00 до 19:00

Адреси, де можливе відключення світла:

вулиці Вокзальна

Маріїнська

Соборна

Тілігульська

провулок Вокзальний.

Актуальну інформацію про хід робіт та відновлення електропостачання жителі можуть отримати через офіційні онлайн-сервіси ДТЕК, чат-боти у Viber та Telegram, або ж на офіційному сайті компанії.

Фахівці наголошують, що у разі різкого навантаження на електромережі можливе коригування графіків без попереднього інформування.

Енергетики закликають користувачів відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо у вечірній час, аби уникнути перенавантаження системи.

У разі виникнення питань, рекомендується звертатися до контакт-центру:

Для дзвінків зі стаціонарних телефонів:

+38 (048) 705 90 90

Для дзвінків з мобільних операторів:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

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