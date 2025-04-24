Появился график плановых отключений электроэнергии в Одессе и области на 25 апреля 2025 года.

Жители Одессы и области предупреждают о возможных временных графиках отключения света в связи с проведением технических работ 25 апреля, передает Politeka.

Как сообщает компания «ДТЭК», профилактические мероприятия проводятся в целях обеспечения стабильности электроснабжения и недопущения аварий в сетях.

Согласно обнародованному графику, 25 апреля 2025 года запланировано временное обесточивание в городе Подольск в Одесской области:

Время проведения работ: ориентировочно с 08:00 до 19:00

Адреса, где возможно отключение света:

улицы Вокзальная

Мариинская

Соборная

Тиглигульская

переулок Вокзальный.

Актуальную информацию о ходе работ и восстановлении электроснабжения жители могут получить через официальные онлайн-сервисы ДТЭК, чат-боты в Viber и Telegram, или же на официальном сайте компании.

Специалисты отмечают, что в случае резкой нагрузки на электросети возможна корректировка графиков без предварительного уведомления.

Энергетики призывают пользователей ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в вечернее время, чтобы избежать перегрузки системы.

В случае возникновения вопросов рекомендуется обращаться в контакт-центр:

Для звонков со стационарных телефонов:

+38 (048) 705 90 90

Для звонков с мобильных операторов:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

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