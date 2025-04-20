Графіки відключення світла в Одесі та області на тиждень з 21 по 27 квітня, що варто знати місцевим.

Жителі Одеси та області вже можуть ознайомитися з попередніми графіками планових відключень електроенергії на тиждень з 21 по 27 квітня 2025 року, передає Politeka.

Перебої в електропостачанні заплановані в окремих районах регіону з метою профілактичного обслуговування електромереж.

Компанія ДТЕК оголосила про проведення технічних робіт в Одеській області, спрямованих на покращення стабільності та безпеки енергосистеми в межах Подільської міської територіальної громади.

18 квітня в окремих районах Одеси та області очікується тимчасове припинення подачі електроенергії через планові роботи.

Зокрема, в місті Ізмаїл до 17:00 без світла залишатимуться мешканці таких вулиць:

Олександра Довженка

Європейська

Кобзарська

Іллі Ріпина

пров. Незламності, Незламності, 1, Олександра Довженка

проспект Миру

Контактна інформація для звернень:

Стаціонарні телефони: +38 (048) 705 90 90

Мобільні телефони: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90

Точний час відновлення електропостачання можна дізнатися через офіційні онлайн-сервіси ДТЕК, чат-боти у Viber або Telegram, а також на сайті компанії.

Енергетики застерігають: у разі підвищеного навантаження на мережу можливі позапланові коригування графіків без попередження.

Фахівці також закликають мешканців регіону раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час, щоб зменшити ризик аварійних вимкнень.

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