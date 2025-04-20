Жителі Одеси та області вже можуть ознайомитися з попередніми графіками планових відключень електроенергії на тиждень з 21 по 27 квітня 2025 року, передає Politeka.
Перебої в електропостачанні заплановані в окремих районах регіону з метою профілактичного обслуговування електромереж.
Компанія ДТЕК оголосила про проведення технічних робіт в Одеській області, спрямованих на покращення стабільності та безпеки енергосистеми в межах Подільської міської територіальної громади.
18 квітня в окремих районах Одеси та області очікується тимчасове припинення подачі електроенергії через планові роботи.
Зокрема, в місті Ізмаїл до 17:00 без світла залишатимуться мешканці таких вулиць:
- Олександра Довженка
- Європейська
- Кобзарська
- Іллі Ріпина
- пров. Незламності, Незламності, 1, Олександра Довженка
- проспект Миру
Контактна інформація для звернень:
Стаціонарні телефони: +38 (048) 705 90 90
Мобільні телефони: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90
Точний час відновлення електропостачання можна дізнатися через офіційні онлайн-сервіси ДТЕК, чат-боти у Viber або Telegram, а також на сайті компанії.
Енергетики застерігають: у разі підвищеного навантаження на мережу можливі позапланові коригування графіків без попередження.
Фахівці також закликають мешканців регіону раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час, щоб зменшити ризик аварійних вимкнень.
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