Графики отключения света в Одессе и области на неделю с 21 по 27 апреля, что следует знать местным.

Жители Одессы и области могут ознакомиться с предварительными графиками плановых отключений электроэнергии на неделю с 21 по 27 апреля 2025 года, передает Politeka.

Перебои в электроснабжении запланированы в отдельных районах региона с целью профилактического обслуживания электросетей.

Компания ДТЭК объявила о проведении технических работ в Одесской области, направленных на улучшение стабильности и безопасности энергосистемы в пределах Подольского городского территориального общества.

18 апреля в отдельных районах Одессы и области ожидается временное прекращение подачи электроэнергии из-за плановых работ.

В частности, в городе Измаил до 17:00 без света останутся жители таких улиц:

Александра Довженко

Европейский

Кобзарская

Ильи Репина

пров. Несокрушимости, Несокрушимости, 1, Александра Довженко

проспект Миру

Контактная информация для обращений:

Стационарные телефоны: +38 (048) 705 90 90

Мобильные телефоны: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90

Точное время возобновления электроснабжения можно узнать через официальные онлайн-сервисы ДТЭК, чат-боты в Viber или Telegram, а также на сайте компании.

Энергетики предостерегают: при повышенной нагрузке на сеть возможны внеплановые корректировки графиков без предупреждения.

Специалисты также призывают жителей региона рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время, чтобы снизить риск аварийных отключений.

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