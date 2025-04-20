Жители Одессы и области могут ознакомиться с предварительными графиками плановых отключений электроэнергии на неделю с 21 по 27 апреля 2025 года, передает Politeka.
Перебои в электроснабжении запланированы в отдельных районах региона с целью профилактического обслуживания электросетей.
Компания ДТЭК объявила о проведении технических работ в Одесской области, направленных на улучшение стабильности и безопасности энергосистемы в пределах Подольского городского территориального общества.
18 апреля в отдельных районах Одессы и области ожидается временное прекращение подачи электроэнергии из-за плановых работ.
В частности, в городе Измаил до 17:00 без света останутся жители таких улиц:
- Александра Довженко
- Европейский
- Кобзарская
- Ильи Репина
- пров. Несокрушимости, Несокрушимости, 1, Александра Довженко
- проспект Миру
Контактная информация для обращений:
Стационарные телефоны: +38 (048) 705 90 90
Мобильные телефоны: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90
Точное время возобновления электроснабжения можно узнать через официальные онлайн-сервисы ДТЭК, чат-боты в Viber или Telegram, а также на сайте компании.
Энергетики предостерегают: при повышенной нагрузке на сеть возможны внеплановые корректировки графиков без предупреждения.
Специалисты также призывают жителей региона рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время, чтобы снизить риск аварийных отключений.
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