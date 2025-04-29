Подорожание хлеба во Львове будет продолжаться и дальше, о чем предупреждают эксперты.

В местных магазинах наблюдается подорожание хлеба во Львове, эксперты уже говорят, что это только начало, дальше ценники вырастут еще больше, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали текущие цены в Шувари и других торговых точках, а также выяснили, какие прогнозы дают эксперты.

Один из базовых продуктов продолжает расти в цене подорожания хлеба во Львове заметно на череду видов этого товара. Так, нарезанный пшеничный подорожал более чем на гривну: с 40,48 до 41,65 грн. за 650 граммов. В то же время, марки «ЦарьХлеб» также прибавил в стоимости — с 42,62 до 44,10 грн за 600 граммов.

На рынке Шувар продукт «Здоровье с отрубями резаный» (600 г) от ТМ Агробизнес можно приобрести за 40,60 гривен, в это время белый резаный (700 г) можно приобрести дешевле, а именно за 36,50. Предлагается горожанам также Украинский заварной резаный (450 г) от ТМ Агробизнес за 33,80.

Между тем, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире КИЕВ24 отметил, что подорожание хлеба во Львове за месяц будет составлять максимум на 1,5-2%.

"Это связано с тем, что товар массовых сортов контролируется государством, и производители, чтобы не бить по кошельку украинцев, в рамках хлебзавода переводят затраты на производство такого продукта на пирожные, торты, печенье, премиум выпечку. Таким образом они обеспечивают стабильный рост цены не более 1,5-1,8% в месяц", - пояснил эксперт.

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