Прогноз погоды в Запорожской области на май обещает, что температурные контрасты месяца будут ощутимыми.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на май и раскрыли, какие погодные сюрпризы готовит последний месяц весны, сообщает Politeka.net

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, май начнется с неустойчивой поры.

В частности, ожидается активная циклоническая деятельность с запада, что принесет атмосферные фронты и осадки разной интенсивности. Во второй половине месяца погодные условия постепенно стабилизируются.

Впрочем, полностью исключать риск заморозков не стоит. В течение мая в отдельных регионах, кроме юга и Крыма, возможны кратковременные и локальные понижения температуры. Однако существенных последствий они не повлекут. Благодаря перестройке барического поля в антициклональный характер, установится более сухая и солнечная с более стабильным температурным фоном.

Прогноз погоды в Запорожье на май обещает, что температурные контрасты луны будут ощутимыми: днем ​​воздух может прогреваться до +30…+33 °C, тогда как ночью столбики термометров будут опускаться до +1…+7 °C. В целом количество осадков на большинстве территории страны ожидается выше нормы — в среднем на 20–70%, преимущественно из-за влияния циклонов.

Кроме того, прогноз погоды в Запорожье составили Sinoptik.ua. Они прогнозировали, что 1-го числа день порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. Стопчики термометра покажут +22.

2-ое число небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температура поднимется +17.

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