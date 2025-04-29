Энергетики показали графики отключения света в Запорожье на 30 апреля.

Графики отключения света в Запорожье на 30 апреля обнародовали энергетики и охватывают десятки улиц и переулков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго.

В среду, 30 апреля, из-за проведения ремонтных работ ряд районов города останется без электроснабжения.

С 09:00 до 17:00 продлится срочный ремонт электрооборудования. Свет будут отключать на улицах Ивана Богуна, Ирпенской, Абразивной, Батумской, Братьев Минаевых, Вячеслава Радионова, Волынской, Мокранской, Панельной, Хлебной, Черепической, а также в переулках Глубокий, Ранговый, Соляной и других.

Отдельно с 09:00 до 16:00 запланированы плановые работы по ул. Виноградной, Профессора Толока (Маршала Чуйкова) и Товарищеской. Там обесточивание состоится в многоквартирных домах – жителей предупреждают заранее.

Запорожцев просят учесть графики отключения света в Запорожье на 30 апреля при планировании дел: зарядить гаджеты, запастись водой и по возможности не пользоваться электроприборами.

Энергетики уверяют, что по завершении ремонтов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

В случае возникновения аварийных ситуаций, жителей города просят обращаться в аварийную службу по телефону горячей линии или через официальные каналы связи энергокомпании.

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