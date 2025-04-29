Прогноз погоды в Запорожье на 30 апреля обещает облачный, но теплый день, сообщает Politeka.
Утреннее прояснение не изменит общий фон — небо будет оставаться пасмурным, однако осадков синоптики не прогнозируют.
Ночная температура будет колебаться в пределах +10… +7°С, утром ожидается до +13°, днем потеплеет до +22°, а вечером воздух охладится до +17°. По ощущениям температура будет несколько ниже. Атмосферное давление стабильное - 753-756 мм рт. ст., ветер северный со скоростью 1,6-4,6 м/с. Влажность будет колебаться от 30 до 77%.
Высокая влажность чревата тем, что затрудняет терморегуляцию организма, способствует перегреву, развитию грибков, бактерий и ухудшению самочувствия.
По многолетним наблюдениям, самую высокую температуру 30.04 в городе зафиксировали в 2012 году - +31 ° C, а самую низкую - 0 ° C в 1988 году. Таким образом, погода в этом году будет комфортной, без температурных аномалий.
Согласно народному прогнозу погоды в Запорожье на 30 апреля, именно в эти дни активно распускаются листья березы и ольхи. По традиционным наблюдениям, если первые листья распускают береза – лето обещает быть сухим, если же ольха – ожидали мокрого сезона. Также в этот период можно впервые услышать ковку кукушки — от 30 апреля до 5 мая.
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