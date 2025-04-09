В облэнерго предупредили, в каких населенных пунктах Харьковской области в четверг, 10 апреля 2025 года, придется применить графики отключения света.

Энергетики запланировали на четверг, 10 апреля 2025 года, ряд работ в Харьковской области и ввели новые графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, графики отключения света 10 апреля будут действовать в пределах Дергачевской общины в Харьковской области. В четверг с 8 до 17 часов без электроэнергии останутся жители десятков улиц в городе Дергачи (полный список сообщил начальник Дергачевской МВА), а также сел Болибоки, Замерцы, Маслии, Мищенко.

На территории Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области, как сообщает Politeka, также запланированы графики отключения света на 10 апреля – они будут действовать с 09:00:35 до 17:00:59.

В городе Люботин без электроэнергии остается часть жителей по ул. 8 Марта, Ивана Поддубного, Индустриальная, Историческая, Академика Барабашова, Строительная, Янтарная, Вадима Соколова, Воронина, Глубокая, Гоголя, Гончара, Западная, Защитников Украины, Согласия, Звездная, Клиновая, Ковпака, Колейная, Лирницкая, Литературная, Луговая, Медовая, Мельничная, Слобожанская и еще десятков улиц – полный список можно найти на сайте территориальной общины.

Кроме того, обесточивание также коснутся поселков Барчаны и Манченко – список адресов тоже можно найти на сайте.

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