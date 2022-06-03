Вероятность возобновления российского наступления на Харьков остается, но она достаточно низка. На этом направлении у России просто недостаточно сил.

Тем не менее захват Харькова и уничтожение Украины как государства в целом остаются важными для Кремля целями. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам Вениславского, враг не отказался от целей, которые Россия декларировала еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. Главной целью РФ остается уничтожение украинской государственности.

В то же время Харьков является одним из символов нашей страны, поскольку это вторая по количеству населения конгломерация в Украине. Именно поэтому россияне не оставили намерений завладеть этим городом.

Однако, по мнению Вениславского, после успешных контратак украинских защитников и освобождения ими значительного количества населенных пунктов в восточной и северо-восточной части Харьковской области, Россия вряд ли возобновит наступление на этом направлении в ближайшем будущем.

"Ударных группировок у врага нет. На Харьковщине есть только одна мощная группировка, которая намерена атаковать Славянск", – считает Вениславский.

Напомним, ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Харьковском направлении.

Также сообщалось, что появилось видео, как сын подчиненной Бориса Джонсона под Харьковом боролся с оккупантами.

Кроме того Politeka.net писала, что известный харьковский спортсмен помогал оккупантам расстреливать ВСУ