Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"Пока говорить, что мы контролируем всю границу в Харьковской области с российской федерацией, к сожалению, мы не можем, но наше наступление продолжается", — заявил Денисенко.

По словам представителя МВД, россияне опасаются, что ВСУ смогут зайти в тыл их группировки, поэтому перерезают пути.

"Думаю, это наше контрнаступление будет невозможно остановить, и россияне это чувствуют. Поэтому они иногда хаотично отступают, взрывают мосты для того, чтобы остановить наше контрнаступление", - сказал Денисенко.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что россияне отказались от харьковского направления в связи с тем, что у них не хватает войск для того, чтобы поддерживать его в должной боеспособности.

Также эксперт предупредил, что, хотя мы пока не наблюдаем формирования новых ударных группировок со стороны российской границы напротив Харькова, тем не менее бдительность терять не стоит.

Напомним, помощник россиян на Харьковщине поразил признанием на допросе.

Как сообщала Politeka, новую задачу оккупантов раскрыли в Институте изучения войны.

Также Politeka писала, что рф потерпела поражение на Харьковщине, но украинцев предупредили об опасности.