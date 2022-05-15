У врага все меньше и меньше сил, они вынуждены сужать свои возможности.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ объяснил, стоит ли ожидать нового обострения на Харьковском направлении.

Так, например, французское издание Le Monde написало, что Харьков стал вторым поражением армии РФ после Киева. Жданов убежден, что россияне отказались от харьковского направления в связи с тем, что у них не хватает войск для того, чтобы поддерживать его в должной боеспособности, с должным боевым потенциалом.

"Кстати, они эти батальонно-тактические группы частично выводят на переформирование, а те, которые еще сохраняют какую-то боеспособность, перебрасывают на северодонецкое направление. Поэтому действительно у них все меньше и меньше сил, они вынуждены сужать свои возможности", — уточнил эксперт.

Также эксперт предупредил, что, хотя мы пока не наблюдаем формирования новых ударных группировок со стороны российской границы напротив Харькова, тем не менее бдительность терять не стоит.

"К сожалению, пока что да. Особенно восточные окраины Харькова должны выглядеть как крепость и быть готовыми, потому что расстояние от российской границы очень мало", — пояснил Жданов.

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