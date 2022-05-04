В Харькове в результате обстрелов российских оккупантов пострадал стадион "Динамо", где расположено футбольное поле и детские аттракционы.

Об этом стало известно из сообщения, которое опубликовал начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, российские оккупанты подвергли обстрелу стадион "Динамо", один из снарядов прилетел по дорожке, где люди занимаются пробежками.

Место осмотрели сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры Харьковской области и специалистами-взрывотехниками.

Из-за угрозы обстрелов российских оккупантов в Харькове продлили время комендантского часа, который будет продолжаться с 21:00 до 06:00.

Напомним, сожгли под Изюмом: враг получил сокрушительный удар по своему тылу, детали.

Также скандальный экс-кандидат в мэры Харькова Добкин теперь служит в Церкви.

Также сообщалось, что харьковчанин погиб в страшном ДТП по дороге в Киев.