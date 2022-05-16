О задержании предателя сообщили в Управлении СБУ Харьковщины. Сотрудники службы безопасности также поделились кадрами допроса мужчины.

Как выяснилось, житель Чугуевского района Харьковской области передавал ФСБ россии данные о перемещении, расположении техники и личном составе Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Во время допроса он во всем признался и ни капли не раскаялся.

«Являюсь давним идеологическим сторонником «русского мира», чувствую себя русским человеком. После начала специальной военной операции – то есть вооруженного конфликта между россией и Украиной – почувствовал непреодолимое желание внести свой посильный вклад в достижение российской федерацией заявленных ею целей. Используя социальные сети, я передавал данные о дислокации, военной технике и перемещениях ВСУ и теробороны (известные лично мне) гражданину РФ, также зарегистрированному в этой сети. Который, с его слов, в дальнейшем передавал эти сведения знакомым сотрудникам ФСБ России», - рассказал мужчина.

Он заявил, что действовал «бескорыстно» и «осознанно».

«В содеянном не раскаиваюсь...Слава россиии...не знаю, говорить или нет?», - подытожил коллаборант.

Ему сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о ВСУ.

Напомним, рф потерпела поражение на Харьковщине, но украинцев предупредили об опасности.

Как сообщала Politeka, новую задачу оккупантов раскрыли в Институте изучения войны.

Также Politeka писала, что оккупанты стягивают силы с юга и готовятся к новой битве, что известно.