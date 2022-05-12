«Укрзалізниця» добавляет дополнительные вагоны в направлении Харькова, потому как желающих вернуться в город больше, чем мест.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«Люди массово возвращаются в Харьков. Сегодня общался с руководством «Укрзалізниці», они добавляют вагоны в рейсовые поезда, потому что не хватает мест. Люди действительно возвращаются. Возвращаются, чтобы убедиться в сохранности своего имущества, продолжить свой бизнес или фактически начать его сначала», — сказал Синегубов.
В то же время он отметил, что не может рекомендовать людям возвращаться в Харьков.
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«Я каждый раз подчеркиваю, что на улице находиться без необходимости слишком опасно. Прилететь может в любой центр, в любой город, на любую детскую площадку, в парк, кафе. И это мы фиксируем, к сожалению. И учитывая то, что людей на улицах становится все больше, то и жертв, конечно, от этого может быть больше», — считает глава ОВА.
Напомним, вражеские войска отползают от Харькова.
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