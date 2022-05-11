Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, все зависит от того, будет ли западное оружие доставлено в Украину в 20-х числах мая.
«У нас появляется очень неплохой шанс на нанесения военного поражения российской армии на территории Украины. Мы видим это по ситуации под Киевом, Черниговом, Сумами, где они потерпели поражение и отошли. Мы видим это под Харьковом, где сейчас наши войска наступают, а российские выводятся для того, чтобы не быть окруженными и окончательно разгромленными», - пояснил Арестович.
Также советник главы ОП сообщил о ситуации во временно оккупированном Херсоне, подтвердив информацию о зверствах россиян.
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По словам Арестовича, пока референдума там не предвидится, но прошла информация, что оккупанты пытаются вывозить все из Херсона. В первую очередь сельхозтехнику и урожай. Также представитель ОП со ссылкой на оперативные данные сообщил, что там обнаружена еще одна пыточная тюрьма, где расстреливают людей.
Напомним, у российского президента путина заметили нетипичное поведение.
Также сообщалось, что названа возможная дата прекращения боев.
Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский призвал украинцев не давить на ЗСУ.