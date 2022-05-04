В результате российских обстрелов в Харькове нет трамваев, уничтожены подстанции и депо.

Об этом сообщил Юрий Сидоренко, спикер горсовета Харькова, комментируя демонтаж трамвайных рельс на Журавлевском спуске (бывший спуск Веснина).

«Стараниями» немытых охотников за унитазами и ношеным женским бельем, трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушены депо", - утвержает спикер.

Также Сидоренко заявил, что реконструкция спуска была запланирована давно и должна была начаться в марте 2022 года. По мнению спикера, проведение реконструкции именно сейчас принесет минимум неудобств тем горожанам, которые остались в Харькове.

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Мэр Харькова Игорь Терехов, по словам спикера горсовета, сейчас работает вместе со специалистами над оптимизацией маршрутов общественного транспорта.

«Одна из основных идей этой оптимизации — приоритет общественного транспорта, его экологичность и удобство для харьковчан и новая география маршрутов.

Где на смену трамваю придет троллейбус, где муниципальные автобусы»

Напомним, сожгли под Изюмом: враг получил сокрушительный удар по своему тылу, детали.

Также скандальный экс-кандидат в мэры Харькова Добкин теперь служит в Церкви.

Также сообщалось, что харьковчанин погиб в страшном ДТП по дороге в Киев.