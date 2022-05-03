Во вторник, 3 мая, российские оккупанты нанесли новый удар по центру Харькова. Сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале и опубликовал кадры с последствиями обстрелов.
На этот раз под огнем оккупантов оказались исключительно гражданские объекты. Спасатели Харьковщины ликвидировали пожар.
Ранения от обстрелов получила местная жительница. Пострадали магазины, гаражи и даже детские аттракционы в городском парке.
Жителей города призывают не выходить без необходимости на улицу.
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"Призываю харьковчан оставаться по возможности в укрытиях. Враг коварен. Даже в случае отсутствия сигналов воздушной тревоги выходить без необходимости из укрытий может быть опасно», - подчеркнул Синєгубов.
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