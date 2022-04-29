На сегодняшний день Харьков, который продолжает страдать от обстрелов, превратился в город-крепость.

Такое мнение в эфире «Право на владу» озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

«Думаю, на сегодняшний день вопрос захвата Харькова не рассматривается, потому что он фактически превращен в крепость. И штурм Харькова это даже не будет как штурм Мариуполя. Это неприступная крепость», - заверил Жданов, добавив, что войскам захватчиков ведь еще надо дойти до города, чтобы предпринять попытку его штурма.

«Войска стоят на расстоянии от самого города. Так что вопрос захвата пока есть не ко времени», - пояснил Жданов.

Добавим, что сегодня, 29 апреля, стало известно, что украинским защитникам удалось выбить врага и взять под свой контроль стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая,который находится на автомобильной трассе Харьков-Белгород.

Как отметили в украинской разведке, именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Напомним, ВСУ подбираются к границе с рф, обстановка на фронте изменилась.

Также Politeka.net писала, что на Харьковщине изменили процедуру выплаты пенсий.

Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты перебросили на Харьковщину дополнительные силы и технику.