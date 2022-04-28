Враг продолжает обстреливать Харьков из артиллерии, основные его усилия сосредоточены Изюмском направлении.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – новая Дмитровка и Андреевка – большая Камышеваха.

С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на окружении группировки войск Сил обороны.

Между тем Институт изучения войны также сообщает о продвижении россиян под Изюмом Харьковской области.

В сообщении говорится, что российские подразделения «намерены обойти с фланга украинские оборонительные позиции на дорогах, ведущих к Барвенково и Славянск».

Тактические достижения РФ связаны с растущей концентрацией артиллерии в этом районе, считают в организации.

При этом, как отмечают в Институте, способность российских войск окружить ВСУ остается под вопросом.

Напомним, враг наращивает темпы наступления и хочет окружить войска ВСУ.

Кроме того Politteka.net писала, что военный эсперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов сообщил, сколько дней может длиться наступление.

Также Politeka.net сообщала, что Арестович назвал главное условие, при котором Украине придется "взять" Приднестровье.