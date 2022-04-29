Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от оккупационных войск россии. Одним из самых интенсивных направлений остается Харьковская область, где орки постоянно обстреливают Харьков и другие населенные пункты. Харьковская ОГА рассказала, как будут получать пенсию люди, которым доставляли почтальоны деньги по месту проживания, а из-за орков теперь не могут.
"Пенсию людям, которым невозможно доставить ее по месту жительства, переведут на счета в "Ощадбанке"
На сегодняшний день в Харьковской области 25% пенсионеров получают пенсию через "Укрпочту". Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения ХОВА.
Согласно решению Правительства, пенсионерам, которые получали пенсии не на банковские карты, а по месту жительства, и остались на оккупированных территориях, окруженных, где идут активные боевые действия, из-за чего "Укрпочта" не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии будет засчитываться на счета, открытые в "Ощадбанке".
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