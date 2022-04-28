В то же время Вооруженные Силы Украины мужественно удерживают свои позиции и защищают Харьковщину.

Российские войска наращивают темпы наступления в Харьковской области. В то же время Вооруженные Силы Украины мужественно удерживают свои позиции. Об этом 28 апреля сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что в Изюме продолжаются активные боевые действия. Враг пытается идти в атаку в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

В течение суток вражеские войска совершили 11 артиллерийских обстрелов Харькова. Пострадали Индустриальный и Киевский районы города. Артиллерийские, минометные и танковые удары нанесены по району Кулиничи.

В области вследствие обстрелов один человек погиб, еще восемь были ранены. Оккупанты из РСЗО, минометов 122 мм и ствольной артиллерии обстреливали Дергачи, Золочев и Чугуев.

Утром продолжились обстрелы Харьковского района, в связи с чем руководитель ОВА призвал население: " Не покидайте укрытия без крайней необходимости".

Напомним, оккупанты не смогут захватить Харьков, что ждет город.

Как сообщала Politeka, под вражеский огонь попала Харьковщина, после снаряда осталась огромная воронка.

Также Politeka писала, что оккупанты разрушили жилой дом в центре Харькова.



