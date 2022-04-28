ВСУ вернули под контроль населенный пункт под Харьковом, из которого обстреливался жилмассив Салтовка.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от оккупационных войск. Одним из самых сложных направлений остается Харьковская область, где Харьков и другие населенные пункты обстреливают. А сегодня, 28 апреля, стало известно, что ВСУ вернули под свой контроль населенный пункт Кутузовка. Об этом сообщили в сводке Генштаба, которую опубликовали в Фейсбук.

"Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также кафиры безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области", - было написано в публикации.

В одном из харьковских пабликов отметили, что именно оттуда орки стреляли по Салтовке.

"ВСУ вернули контроль над поселком Кутузовка в Харьковской области — сообщает Генштаб ВСУ

Оттуда **** обстреливали Салтовку", - отмечено было в публикации.

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