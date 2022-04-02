Об этом, как сообщает Politeka.net, сообщает разведка Минобороны Великобритании на странице министерства в Twitter.
Так, согласно сообщению, украинские силы продолжают наступать на отходящие российские войска в окрестностях Киева. На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня до Бучи и Гостомеля.
Войска оккупантов были выведены из аэродрома Гостомеля, который являлся объектом боевых действий с первого дня полномасштабного вторжения.
Также в разведке сообщили, что вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько деревень. После упорных боев украинские защитники захватили ключевой плацдарм под Харьковом.
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Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заверил, что Харьковщина удерживает оборону.
По его словам, самые ожесточенные бои продолжаются в Изюмском направлении. Враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и потому идет в обход Изюма, чтобы дальше переправиться в Луганскую и Донецкую области.
«Мы работаем на опережение. Сегодня из района эвакуировали еще 1500 человек, напомню, вчера уехали 2500 человек. Каждый день в эти населенные пункты пытаемся доставлять гуманитарную помощь», - сообщил Синегубов.
Напомним, предатели помогли оккупантам заблокировать Изюм.
Также сообщалось, что враг поплатился за удары по Харьковщине.
Кроме того Politeka.net писала, что вруки бойцов ВСУ попал ценній трофей.