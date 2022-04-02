На востоке украинские войска после ожесточенных боев захватили ключевой плацдарм под Харьковом.

Об этом, как сообщает Politeka.net, сообщает разведка Минобороны Великобритании на странице министерства в Twitter.

Так, согласно сообщению, украинские силы продолжают наступать на отходящие российские войска в окрестностях Киева. На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня до Бучи и Гостомеля.

Войска оккупантов были выведены из аэродрома Гостомеля, который являлся объектом боевых действий с первого дня полномасштабного вторжения.

Также в разведке сообщили, что вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько деревень. После упорных боев украинские защитники захватили ключевой плацдарм под Харьковом.

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заверил, что Харьковщина удерживает оборону.

По его словам, самые ожесточенные бои продолжаются в Изюмском направлении. Враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и потому идет в обход Изюма, чтобы дальше переправиться в Луганскую и Донецкую области.

«Мы работаем на опережение. Сегодня из района эвакуировали еще 1500 человек, напомню, вчера уехали 2500 человек. Каждый день в эти населенные пункты пытаемся доставлять гуманитарную помощь», - сообщил Синегубов.

Напомним, предатели помогли оккупантам заблокировать Изюм.

Также сообщалось, что враг поплатился за удары по Харьковщине.

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