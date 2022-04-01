Из-за местных изменников и большого количества врагов оккупанты взяли в полную блокаду город Изюм Харьковской области.
Об этом сообщил начальник отдела горсовета Изюма Максим Стрельник.
"Количественное преимущество российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению 1 апреля 2022 временного контроля врага над Изюмом. Однако битва за Изюм не закончилась, и наша Армия вскоре освободит город от российских оккупантов и спасет изюмчан, ставших заложниками подлости местных предателей и агрессии врагов", — написал Стрельник.
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