Битва за город еще будет продолжаться, несмотря на контроль территории российскими войсками

Из-за местных изменников и большого количества врагов оккупанты взяли в полную блокаду город Изюм Харьковской области.

Об этом сообщил начальник отдела горсовета Изюма Максим Стрельник.

"Количественное преимущество российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению 1 апреля 2022 временного контроля врага над Изюмом. Однако битва за Изюм не закончилась, и наша Армия вскоре освободит город от российских оккупантов и спасет изюмчан, ставших заложниками подлости местных предателей и агрессии врагов", — написал Стрельник.

Politeka писала, что 20 дней без еды, воды и связи: что сейчас происходит в оккупированном Изюме.