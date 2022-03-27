Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на 27 марта.
Он отметил, что этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской район.
Также ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.
Кроме того, Вооруженные Силы Украины выгнали оккупантов еще из одного населенного пункта - из Гусаровки.
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"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", - рассказал губернатор.
Напомним, ПВО отработала вражеские цели под Харьковом, заявление воздушного командования.
Также сообщалось о том, что смог и запах гари окутали Харьков, детали обстановки в городе.
Кроме того, в Харькове оккупанты попали в газопровод и подло обстреляли аварийную службу.