Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на 27 марта.

Он отметил, что этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской район.

Также ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины выгнали оккупантов еще из одного населенного пункта - из Гусаровки.

"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", - рассказал губернатор.

Напомним, ПВО отработала вражеские цели под Харьковом, заявление воздушного командования.

Также сообщалось о том, что смог и запах гари окутали Харьков, детали обстановки в городе.

Кроме того, в Харькове оккупанты попали в газопровод и подло обстреляли аварийную службу.