В городе из-за постоянных обстрелов российских оккупантов вспыхнуло большое количество пожаров, сообщает 24 канал. В результате, с вечера 25 марта в городе установился сильный смог и запах гари.

Местные спасатели без остановок работают над ликвидацией возгораний. Проблем им добавляют еще и места возгорания сухой травы.

«В нескольких спальных районах очень-очень неприятный воздух: смог и запах гари. Вчера вечером он вообще был сумасшедший. Когда ты открываешь окно, кажется, что горит что-то рядом. И в Харькове даже дымка была белесая», - рассказала журналистка, которая находится в городе.

Она отометила, что местным жителям тяжело дышать.

Отметим, что ситуация в Харькове с самого начала войны очень тяжелая. За последние сутки спасателям приходилось выезжать на тушение пожаров 59 раз. Из них 25 раз пожарные тушили возгорания сухой травы на открытых территориях. Общая площадь пожаров в городе составила 35,8 гектара, передают спасатели.

Напомним, под Киевом произошел очередной ракетный удар по нефтебазе, жителей просят быть дома.

Как сообщала Politeka, в Харькове оккупанты попали в газопровод и подло обстреляли аварийную службу.

Также Politeka писала, что из-за обстрелов оккупантов в Украине погибли уже 136 детей.