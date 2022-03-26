Пока работники аварийных служб пытались справиться с огнем, оккупанты дважды обстреливали их во время ремонта газопровода.

Как пишет Politeka.net, сегодня в сети появились фото с моментом пожара на газопроводе в Харькове. 25 марта в результате прямого попадания снарядом в Московском районе Харькова был поврежден распределительный газопровод среднего давления диаметром 700 миллиметров.

Фото и видео последствий и комментарий очевидца опубликовал The New York Times.

Ремонтные работы начались 26 марта. Но дата пуска газа в многоэтажки пока неизвестна, сообщили в компании "Харьковгоргаз". Пока работники аварийных служб пытались справиться с огнем, оккупанты дважды обстреливали их во время ремонта газопровода.

"Завершение ремонтных работ с дальнейшим пуском газа будет зависеть не только от нас, но и от хода боевых действий в этом районе. Специалисты аварийной службы работают в усиленном режиме и прикладывают максимум усилий для как можно скорейшего возобновления газоснабжения для наших потребителей", — пояснили в "Харьковгоргазе".

Также под огонь российской артиллерии и "градов" попала городская поликлиника, в которой выдавали гуманитарную помощь.

«Вновь российские оккупанты совершили военное преступление. Сегодня утром в Основянском районе Харькова обстреляли из артиллерии и «Градов» городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. Пострадали 7 человек, из которых 4 – умерли» - сказано в сообщении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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