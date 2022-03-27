Украинские защитники сообщили, что освободили с. Ольховка, что в нескольких километрах от Харькова, уничтожили около 70 оккупантов и еще 27 взяли в плен.
Командиры батальонов харьковской ячейки территориальной обороны "Азов" Константин Немичев и Сергей Величко (позывной "Чили") в Telegram.
"Нашим подразделением во время наступательной операции был освобожден населенный пункт Ольховка.
В бою было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, затрофеены КШМ (командно-штабная машина) и МТЛБ, а также взято в плен 27 оккупантов".
Защитники также обнародовали кадры освобождения села и пленных российских захватчиков.
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Напомним, ПВО отработала вражеские цели под Харьковом, заявление воздушного командования.
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Кроме того, в Харькове оккупанты попали в газопровод и подло обстреляли аварийную службу.