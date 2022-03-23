Как пишет Politeka.net, украинцы уже 28-е сутки защищаются от российской агрессии. Одним из самых интенсивных направлений остается Харьковская область. Оккупанты пытаются окружить город, но все заканчивается обстрелами жилых домов первой столицы Украины.

Стало известно, что 8 марта погибла Юлия Здановская, о чем сообщили на страничке программы "Навчай для України", частью которой девушка была. 21-летняя погибшая хотела стать учительницей математики, помогая детям получать удовольствия от предмета. Известно, что Юлия стала серебряной призеркой Европейской олимпиады по математике.

"Это Юля Здановская, участница "Навчай для України". Мы узнали, что она погибла от российского снаряда в Харькове.

У нее были вьющиеся рыжие волосы, голубые глаза, милая улыбка эвер, она всегда носила только яркую одежду, и держала все математические формулы под своей желтой шляпой.

Юля сознательно осталась в Харькове, помогать и волонтерить там в самое сложное время, потому что это ее город.

Как участница Учеб для Украины, Юлия преподавала информатику и математику в селе на Днепропетровщине. Кстати, она первой из всех участников переехала в свою общину, так не могла дождаться уже знакомства со школой и учениками!", - было написано на страничке.

Напомним, Харьковщина становится второй Чернобаевкой: подробности блестящего удара ВСУ по оккупантам

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