"Здесь никаких террористов и никаких нацистов нет. Здесь все мирные люди, жители, они защищают свою страну, и нас сюда никто не звал. Здесь города превратили в руины"

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области опубликовало допрос пленного российского контрактника Константина Булавы, ефрейтора, радиста-разведчика 2-й бригады специального назначения ГРУ.

Булава рассказал, что пересек государственную границу Украины с 23 на 24 февраля по приказу командира бригады Бушуева Константина Семеновича. Якобы заходили в страну как миротворцы.

"Здесь никаких террористов и никаких нацистов нет. Здесь все мирные люди, жители, они защищают свою страну, и нас сюда никто не звал. Здесь города превратили в руины. Красивые города. Здесь все нормальные, адекватные люди. Здесь никто не хочет войны. Так нам головы задурили просто, бросили сюда как пушечное мясо", - сказал российский военный.

По словам Булавы, он остался один из 22 разведчиков.

"У всех есть жены у нас, у контрактников. Жены, дети. Кто со мной был, командир отделения, у него осталась жена и двое детей, еще она беременна. Вот ради чего было нас сюда вот так бросать? Очень это все печально", - сказал российский военный.

Он призвал родных рассказывать правду о ситуации в Украине, чтобы остановить войну.

"Еще хочу родным передать, чтобы они передавали своим всем знакомым, что здесь нет ни оккупантов, ни террористов. Чем больше народу узнают, что здесь на самом деле происходит, возможно, все это скоро закончится и помогут все это остановить. На власть как-то надавить", - сказал Булава.

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