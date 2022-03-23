Украинские военные расправились с самолетами оккупантов на Харьковщине. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

"Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных Сил уже традиционно день за днем на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, что несли смерть мирным городам», - говорится в сообщении.

Напомним, украинские войска уже девять раз накрыли огнем армию РФ на аэродроме Чернобаевка под Херсоном.

Отметим, по состоянию на 23 марта потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники.

Напомним, в Украине от рук оккупантов погиб уже 121 ребенок, многие ранены: "больше всего пострадало В..."

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