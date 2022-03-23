Как пишет Politeka.net, украинцы уже 28-е сутки защищаются от российской агрессии. Одним из самых интенсивных направлений остается Харьковская область. Оккупанты пытаются окружить город, но все заканчивается обстрелами жилых домов первой столицы Украины.
Стало известно, что 8 марта погибла Юлия Здановская, о чем сообщили на страничке программы "Навчай для України", частью которой девушка была. 21-летняя погибшая хотела помогать детям учить математику с удовольствием. Известно, что Юлия стала серебряной призеркой Европейской олимпиады по математике.
"Это Юля Здановская, участница "Навчай для України". Мы узнали, что она погибла от российского снаряда в Харькове.
У нее были вьющиеся рыжие волосы, голубые глаза, милая улыбка эвер, она всегда носила только яркую одежду, и держала все математические формулы под своей желтой шляпой.
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Юля сознательно осталась в Харькове, помогать и волонтерить там в самое сложное время, потому что это ее город.
Как участница Учеб для Украины, Юлия преподавала информатику и математику в селе на Днепропетровщине. Кстати, она первой из всех участников переехала в свою общину, так не могла дождаться уже знакомства со школой и учениками!", - было написано на страничке.
Напомним, Харьковщина становится второй Чернобаевкой: подробности блестящего удара ВСУ по оккупантам
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Также Politeka писала, что СБУ Харьковщины опубликовала признание пленного российского ГРУшника