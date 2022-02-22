Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины, 22 февраля в 01:03 спасателям поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в трехэтажном гостинично-спортивном комплексе по адресу на проспекте Новобаварском.
По прибытию к месту пожара было установлено, что огонь охватил подсобное здание на цокольном этаже.
Пожар был на площади около 20 квадратных метров. Из-за угрозы задымления верхних этажей спасатели вывели на свежий воздух 6 человек.
В 03:19 пожар полностью потушили.
К счастью, пострадавших нет.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Победитель "Холостячки" Задворный неожиданно засветился с Тригубенко и эффектной красоткой: "Было весело"
Звезда "Евровидения" Руслана ошеломила пророческими кадрами: «Мы сняли это ровно 10 лет назад»
"Мама" Верки Сердючки в одном халате поразила видом в обычной жизни: "Будто 18 лет"
Ушел из жизни знаменитый российский актер, коллеги безутешны: "Страшно, с кем останемся..."
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.
Ранее сообщалось, что сильный пожар разгорелся в Харькове, на кадрах, опубликованных в сети были видни огромные клубы дыма.
Также местные телеграм-каналы сообщают, что горит офисное здание на улице Георгиевской 27.
На видео слышно, как из-за высоких температур трещит шифер, открытого пламени не было.
Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.
Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.