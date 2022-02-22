В Харькове произошел пожар в гостинице - из горящего здания эвакуировали людей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины, 22 февраля в 01:03 спасателям поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в трехэтажном гостинично-спортивном комплексе по адресу на проспекте Новобаварском.

По прибытию к месту пожара было установлено, что огонь охватил подсобное здание на цокольном этаже.

Пожар был на площади около 20 квадратных метров. Из-за угрозы задымления верхних этажей спасатели вывели на свежий воздух 6 человек.

В 03:19 пожар полностью потушили.

К счастью, пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.

Ранее сообщалось, что сильный пожар разгорелся в Харькове, на кадрах, опубликованных в сети были видни огромные клубы дыма.

Также местные телеграм-каналы сообщают, что горит офисное здание на улице Георгиевской 27.

На видео слышно, как из-за высоких температур трещит шифер, открытого пламени не было.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.