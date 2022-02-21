В Харькове на Северной Салтовке горел киоск на продуктовом рынке - срочно слетелись спасатели.

Информация о ЧП на ул. Бучмы спасателям поступила днем 19 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. Неизвестный поджог торговый павильон. В результате пламя охватило 20 кв. м строения.

Увидев огонь, продавец покинула здание киоска.

Пожар работники ГСЧС ликвидировали за 45 минут, к счастью, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове в горящей квартире оказалась женщина - спасатели вывели ее на свежий воздух.

Так, в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на ул. Библика.

Информация о возгорании поступила к спасателям 15 февраля в 14:45, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В квартире на втором этаже горели домашние вещи и оконная рама.

В задымленной комнате находилась женщина 1947 года рождения.

Спасатели вывели ее на свежий воздух. Женщина получила ожоги лица - ее госпитализировали в ожоговый центр.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.