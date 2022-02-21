Информация о ЧП на ул. Бучмы спасателям поступила днем 19 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. Неизвестный поджог торговый павильон. В результате пламя охватило 20 кв. м строения.
Увидев огонь, продавец покинула здание киоска.
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Пожар работники ГСЧС ликвидировали за 45 минут, к счастью, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Харькове в горящей квартире оказалась женщина - спасатели вывели ее на свежий воздух.
Так, в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на ул. Библика.
Информация о возгорании поступила к спасателям 15 февраля в 14:45, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В квартире на втором этаже горели домашние вещи и оконная рама.
В задымленной комнате находилась женщина 1947 года рождения.
Спасатели вывели ее на свежий воздух. Женщина получила ожоги лица - ее госпитализировали в ожоговый центр.
Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.
Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.