Как рассказали в облуправлении ГосЧС, талая вода скопилась возле трансформаторной подстанции в Балаклее.
Из-за затопление подстанции без света могут остаться жилые дома всего района.
Спасатели с помощью спецавтомобиля и мотопомпы откачали около 30 куб. м. воды с подтопленной автодороги.
Ранее сообщалось, что в Харькове из-за короткого замыкания загорелось несколько домов - появились детали ЧП.
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Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, возгорание произошло в хозяйственной постройке, огонь позже перебросился на соседние дома.
На время прибытия пожарных, кроме хозяйственной постройки, горели крыши двух частных домов.
Общая площадь пожара составляла около 100 кв.
В 17:02 спасатели локализовали пожар и в 19:45 полностью ликвидировали его.
К счастью, пострадавших людей в результате пожара нет.
Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.
Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.