В Харьковской области - потоп, местные жители вызвали спасателей, чтобы те откачали воду.

Как рассказали в облуправлении ГосЧС, талая вода скопилась возле трансформаторной подстанции в Балаклее.

Из-за затопление подстанции без света могут остаться жилые дома всего района.

Спасатели с помощью спецавтомобиля и мотопомпы откачали около 30 куб. м. воды с подтопленной автодороги.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-за короткого замыкания загорелось несколько домов - появились детали ЧП.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, возгорание произошло в хозяйственной постройке, огонь позже перебросился на соседние дома.

На время прибытия пожарных, кроме хозяйственной постройки, горели крыши двух частных домов.

Общая площадь пожара составляла около 100 кв.

В 17:02 спасатели локализовали пожар и в 19:45 полностью ликвидировали его.

К счастью, пострадавших людей в результате пожара нет.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.